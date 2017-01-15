وست هام يحسم مصير باييه

وأكد سوليفان “موقف إدارة النادي واضح وهو عدم بيع ديميتري. لا توجد ضرورة ملحة لبيع ديميتري سواء لأسباب اقتصادية أو أي أسباب أخرى، ولهذا لن نفرط فيه في سوق الانتقالات الشتوية الحالي”.

وفي بيان منشور لجماهير “الهامرز”، أشار سوليفان إلى أنه يتمنى أن يقدم باييه “نفس مستوى الالتزام والأداء مع النادي، مثلما كان النادي معه”.

وأضاف: “ما نطلبه منه الآن هو إظهار الالتزام مع وست هام، كما فعلت معه الجماهير والنادي من قبل”.

وكان اللاعب قد أعلن رسميا في 12 يناير/كانون ثان الجاري رغبته في عدم استكمال مسيرته مع وست هام على الرغم من امتداد عقده معه حتى عام 2020.

وكان اللاعب الدولي قد انضم لصفوف “الهامرز” في صيف 2015 قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 10.7 جنيه استرليني، وفي موسمه الأول مع النادي أحرز 12 هدفا واختير كأفضل لاعب في العام من قبل جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية.