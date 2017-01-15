​مدرب المغرب يجهز مفاجاة امام الكونغو الديمقراطية

واختار هيرفي رينارد، المدير الفني للمغرب إبقاء جانب التكتم والسرية قائم على مران المنتخب، رغم تخصيصه مدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام لحضور المران ثم مغادرة الملعب.

وتشير التوقعات إلى أن رينارد يجهز خطة مفاجأة للجميع في مواجهة الكونغو، وسيعتمد على نفس الأسماء تقريبا التي واجهت فنلندا قبل أسبوع بالإمارات وديا مع تغيير واحد في وسط الملعب، مع إمكانية منح دور مهم للاعب نابولي، عمر قادوري، حال استعاد اللاعب جاهزيته البدنية بعد ابتعاده لفترة طويلة عن أجواء المباريات.

كما يخطط رينارد للعب بكثافة في خط الوسط لتعويض الغيابات القوية التي ضربت هذه الجبهة مع اعتماد رأس حربة وحيد هو يوسف العربي لاعب لخويا وهداف الدوري القطري.

وفي نفس السياق، يعقد رينارد، مؤتمرا صحفيا، الأحد، بملعب أوييم، لتسليط الضوء على المباراة الأولى أمام الكونغو الديموقراطية، وكذا أجواء الاستعداد والمعسكر الأخير الذي أجراه بالإمارات.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم الكونغو الديموقراطية وتوجو وكوت ديفوار.

وفي سياق آخر، وصل فيصل غراس، لاعب هارتس الاسكتلندي إلى الجابون، وانضم مساء السبت لتدريبات الفريق، حيث استدعاه رينارد من أجل تعويض غياب سفيان بوفال للإصابة.

ويشغل غراس أدوارًا متعددة بين الدفاع ووسط الميدان وفضّله رينارد على لاعبيّ الدوري المغربي محمد ناهيري مدافع الفتح الرباطي واسماعيل الحداد مهاجم الوداد البيضاوي.

ولم يحضر غراس معسكر العين بالإمارات وهو ما أثار استغراب المتابعين لشؤون منتخب المغرب، وتسائلوا حول الغاية من استدعاء لاعب لم يباشر تحضيراته مع الفريق ليلحق بالجابون مباشرة.