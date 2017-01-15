الارجنتين/PNN- قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب فوز فريقه على ريال بيتيس (1-0) بالليجا إن النتيجة هي الأهم، والفريق استطاع تحقيق 3 انتصارات متتالية بالبطولة.

وحينما قام أحد الصحفيين بسؤال سيميوني عن شعوره بأن النتيجة فقط هي ما تهمه، أجاب “هل عندك شك أن النتائج فقط هي الأهم في كرة القدم؟”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “أنظر من الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم”.

وكان كريستيانو رونالدو قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ أيام، متفوقا على ليونيل ميسي ساحر برشلونة وأنطونيو جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، بفضل فوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال.

وأوضح فيما يخص المباراة نفسها، أن التعادل كان واردًا، لكن فريقه كان الأفضل في النصف ساعة الأولى وفي آخر (15-20) دقيقة.

وأوضح سيميوني، بخصوص عدم صبر الجماهير التي أطلقت بعض صافرات الاستهجان، ضد لاعبي الروخيبلانكوس، أنهم “غضبوا بشكل خاص بسبب لعبة محددة، قرب نهاية المباراة”.

المصدر: كووورة.

وأضاف “ليس من السهل على هؤلاء اللاعبين مواصلة هذا المستوى من المنافسة طوال هذه المدة. يجب الإشادة بما يقومون به”.

واختتم: “سيطرنا على المباراة بشكل جيد، بعيدًا عن القلق من نتيجة(1-0). لا أتذكر أي مواقف خطورة واضحة لفريق لبتيس. الأهم هي النتيجة. لقد استطعنا الفوز بـ3 مباريات متتالية بالليجا، وهذ هو المهم. وما سنواصل عمله”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وللأخير مباراتين متبقيتين.