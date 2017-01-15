توقعات الابراج اليوم الأحد 15/1/2017

توقعات الابراج اليوم الاحد 15 كانون الثاني 2017:

برج الحمل

اما عن حظك اليوم برج الحمل ، لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم ، فلديك أيضاً مشكلة في التركيز على المهام اليومية ، على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك ، لا تخفض رأسك في يأس.

إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة ، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير ، عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة ، سوف تتحسن الأمور.

برج الثور

اما عن حظك اليوم برج الثور ، هدوءك وثقتك يمنحاك مصدراً طبيعياً للحيوية ، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك ، تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد.

استعد لشيء خاص ، وذلك لأن المحيطين بك مبهورون بك. إذا أردت البدء في مشروعات جديدة ، لن يكون لديك نقص في عدد المؤيدين.

برج الجوزاء



اما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، عن قريب ، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة ، قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان ، وذلك سعياً للإخلال بتوازنك.

بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.



برج السرطان



اما عن حظك اليوم برج السرطان ، تتأرجح اليوم بين الحماس والنشاط المفعم وبين فتور العزيمة والإحباط أكثر من المعتاد ، حاول تذكر الماضي ، فسوف تتيقن أن ما يبدو اليوم معقد جداً ، لن يكون له أهمية تماماً عن قريب.

ويساعدك هذا أيضاً في تقدير الأمور والصعوبات نسبياً ، هذا ما سيجعلك في وفاق مع ذاتك ومع محيطك وسيحقن جو المعارضة من حولك.

برج الأسد



اما عن حظك اليوم برج الأسد ، لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة ، استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور ، مهما حاولت مراراً وتكراراً.

كنوع من التغيير ، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجاً جديداً ، القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.



برج العذراء

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، كل ما تقوم بعمله حالياً يتم على الفور وعلى أكمل وجه ، كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة ، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية.

احرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر وأن لا تنتابك النرجسية ، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.

برج الميزان



اما عن حظك اليوم برج الميزان ، على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل ، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن ، حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة ، لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة ، لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.

برج العقرب



اما عن حظك اليوم برج العقرب ، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها ، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك ، استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة ، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

برج القوس

اما عن حظك اليوم برج القوس ، الآن وقتك سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة ، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط ، فسوف تكون أصدقاء جدد ، يلجأ إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة.

قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي ، من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها ، احتفل اليوم ما رأيك في أن ترقص ، سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.

برج الجدي

اما عن حظك اليوم برج الجدي ، تواجهك اليوم أفكار جديدة ، وسوف تنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة ، يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حالة نجاحك ، كذلك يجب أن تُظهر بعض الصراحة في علاقتك.

الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة ، كاشفة لجانب جديد تماماً من ذاتك ، إلا إنه يجب أن تظل متواضعاً ، فالخط الذي يقع بين المخاطرة والغرور رفيع للغاية.

برج الدلو



اما عن حظك اليوم برج الدلو ، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها ، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك.

سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدماً كفريق ، هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

برج الحوت

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق ، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم.

سوف تتلقى دعماً بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية ، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات ، قد تقابل اليوم حب حياتك ، فافتح عينيك جيداً.