وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور شركة زون تكنولوجيز

وأبدى د. موسى اعجابه بالمستوى التكنولوجي للشركة و الخدمات التي تقدمها، كما بجهاز مقسم الهاتف الذكي (IP Telephone switch) والذي تم إطلاق اسم (Maxam) أو مقسم عليه والذي قامت بتطويره وتصنيعة طواقم الشركة والذي يعد أول مقسم هاتف ذكي يصنع في فلسطين، مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب الشركات الوطنية وعملها في خدمة المواطن وعملية التنمية في المجتمع.

كان باستقبال معالي الوزير والطاقم المرافق مجلس إدارة الشركة ومجموعة من إداريي الشركة.

بدوره قدم مدير عام الشركة معن بسيسو عرضاً مفصلاً عن انجازات الشركة وتطورها على مدار السنوات السابقة كما وعرض خدمات الشركة التكنولوجية والتي تتميز بها عن باقي الشركات المحلية والاقليمية المنافسة وخاصة الخدمات الذكية التي التي قام بتطويرها طاقم الشركة مثل نظام الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الامنرنت (ICR) وخدمة التلفزيون التفاعلي مرايا۔

وعرض المدير التجاري بدر عبد الهادي الخدمات المقدمة بالإنترنت المنزلي وطريقة طرحها لتلبي إحتياجات كافة فئات المجتمع، والإعلان عن إنطلاقة تجارية فريدة في العام 2017 في ابتكار حملات جديدة ومميزة لمكافأة مشتركيها الذين وثقوا بها وللمشتركين الجدد ضمن شعار “إنطلق مع الأفضل وكن المميز”.

كما وعرضت مديرة دائرة الشركات سمر غبن مجموعة كبيرة من الخدمات المقدمة لقطاع الشركات والتي تتميز على إعتماد التكنولوجيا المتطورة في تقديم هذه الخدمات والتي تحمل شعار الشركة We Take Care of Your IT needs … You Just Take Care of Your Business.

وقام الوزير د. موسى بجولة بداخل أقسام الشركة حيث إضطلع على الجوانب الفنية والادارية للأعمال اليومية للشركة.