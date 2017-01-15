برعاية جوال إطلاق فعالية مسابقة “Hackathon” الخاصة بتطوير تطبيقات الهاتف الجوال

رام الله/PNN- بدأت شركة جوال عامها الجديد بفعالية مسابقة Hackathon الخاصة بتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وبتنفيذ من مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية الذراع التنموي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية بشركاتها، وذلك في مقر جوال بالبيرة.

واستهدفت المسابقة الفئات الشبابية المهتمة بمجال التطبيقات الذكية، رواد الاعمال، الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تطوير أعمالها، وتهدف المسابقة بشكل رئيسي الى تعزيز روح المشاركة والمثابرة والإبداع والعمل بروح الفريق وتطوير الأفكار الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال ثمانين مشارك من فئة الشباب، توزعوا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ليتنافسوا على إطلاق تطبيقات جديدة تخدم المجتمع الفلسطيني خلال ثمان وأربعين ساعة.

تهتم شركة جوال ضمن إطار المسؤولية المجتمعية وتمكين المجتمع في إتاحة الفرص للشباب الواعد ليقدم أفكاره ويسوقها، وضمن هذا الإطار أشار مدير عام جوال عبد المجيد ملحم “نؤمن بإعطاء الشباب الواعد الفرصة للإبداع في مجال تطبيقات المحمول الذي يثري قطاع التكنولوجيا بشكل عام، حيث حرصنا على تقديم يد العون للأفكار الريادية الناجحة من خلال دعمها وتبني مجموعة من هذه المشاريع وتطويرها لتصبح مشاريع مثمرة تغني قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفتح فرص فعلية أمام طاقات الشباب للعطاء فيما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الفلسطيني وشريحة الشباب”

وأضاف ملحم “أصبح قطاع التكنولوجيا يتركز الصدارة في اهتمام دول العالم والتنافس على تطويره، نتيجة التطورات المتسارعة في طرح احدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الهاتف الجوال والتي أصبحت تسهل الحياة اليومية للأفراد، وتعمل على تقليص الوقت والجهد في جميع المجالات”. منوهاً إلى أن هدف المسابقة الأساسي هو اعطاء الفرصة للرياديين وأصحاب الافكار لطرح أفكارهم وإبراز إبداعاتهم الى النور، مما سيخلق لهم فرصة لتسويق هذه الأفكار وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وأشارت سماح أبو عون حمد – مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية بأن مدة المسابقة ثلاث أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 / 1 / 2017م الساعة الرابعة مساءً، وحتى يوم السبت الموافق 14 / 1 / 2017م. وستتنافس الفئات المستهدفة والتي لديها القدرة على البرمجة ومهارات تطوير الأعمال ومهارات التسويق والمبيعات، منوهة إلى أنه سيتم توفير مرشدين مختصين للإشراف على المتسابقين و تسهيل عملهم، حيث سيتم لاحقأ تقديم عروض تقديمية للمشاركين أمام لجنة مختصة لتقييم واختيار المراكز الأولى، كما وسيتم تخصيص جوائز تمنح للأفكار الناجحة ، في حفل خاص للإعلان عن أسماء الفائزين.

من الجدير بالذكر أن شركة جوال الرائدة في التكنولوجيا على مستوى فلسطين كانت الراعية الرئيسية لعدة فعاليات تتعلق في مجال تكنولوجيا المعلومات كفعالية “ساعة برمجة” وفعالية “We code” خلال العام 2016م. بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الذكية التي توفرها الشركة من خلال موقعها الالكتروني والخدمات المتوفرة على قائمة خدمات المشتركين.