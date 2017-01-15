اسرائيل تعتبر مؤتمر باريس زائفا لن يحقق اي تقدم

القدس/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاحد، عن مسؤول اسرائيلي، قوله ان “هذا المؤتمر لن يلزم اسرائيل. انه مؤتمر زائد، مؤتمر زائف. ليس هكذا يتم صنع السلام. المؤتمرات الدولية والقرارات في الامم المتحدة تبعد السلام فقط، لأنها تشجع الفلسطينيين على مواصلة رفض التفاوض مع اسرائيل، الذي يعتبر الطريق الوحيدة للتوصل الى السلام، كما تم مع مصر والأردن. اذا كانت الدول المجتمعة في باريس تريد حقا دفع السلام، يجب عليها الضغط على ابو مازن كي يتجاوب مع دعوة نتنياهو للتفاوض المباشر”.

واضاف المسؤول الاسرائيلي ان “الادعاء بأن كل ما يقع وراء خطوط 67 هو ارض فلسطينية ليس صحيحا، وليس واقعيا وسيقود دائما الى باب موصود. لا يوجد أمر عبثي اكثر من اعتبار حائط المبكى والحي اليهودي في القدس اراضي فلسطينية محتلة. المستوطنات ليست عقبة امام المفاوضات، وانما مجرد ذريعة من قبل السلطة الفلسطينية للامتناع عن المفاوضات. المجتمع الدولي التزم بمناقشة هذه المسالة في اطار المفاوضات المباشرة، مع كل القضايا الجوهرية الاخرى وليس على انفراد. السلطة الفلسطينية تواصل تثقيف شعبها على كراهية وقتل الاسرائيليين وتصفية دولة اسرائيل. الصراع لم يكن ابدا حول دولة للشعب الفلسطيني وانما حول دولة الشعب اليهودي التي يرفض الفلسطينيون الاعتراف بحقه بدولة له داخل اية حدود”.