اعتقال شبكة تجسس تابعة للموساد في الجزائر

القدس/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاحد، انه بعد عملية الاغتيال التي نسبت الى اسرائيل في تونس، تم الكشف عن شبكة تجسس دولية في الجزائر، حسب ما نشرته صحف عربية. وحسب المنشورات فان المقصود شبكة تم تفعيلها من قبل الموساد الاسرائيلي، وتضم عشرة اعضاء على الاقل. وافيد بأن المعتقلين يحملون جوازات سفر ليبية وليبيرية ومالية وكينية ونيجيرية واثيوبية.

وتم اعتقال المشبوهين واتهامهم بالتجسس والتآمر على احداث فوضى والمس بأمن الدولة. وتم خلال اعتقال المجموعة مصادرة اجهزة اتصال متطورة، يسود الاشتباه بأنه تم استخدامها لصالح اسرائيل. وقالت وسائل اعلام عربية انه يتوقع اعتقال مشبوهين اخرين. وتم النشر بأنه تم اقناع اعضاء الشبكة بالعمل مقابل مبالغ مالية كبيرة يدفعها لهم عملاء الموساد، وانه تم تدريبهم على التعقب وتفعيل معدات التجسس.

وقالت بعض وسائل الاعلام ان الاعتقالات ترتبط باغتيال المهندس محمد الزواري في تونس، الشهر الماضي. وتم اتهام الموساد باغتيال الزواري لأنه قام بتطوير طائرات غير مأهولة لحماس.