الشرطة تقبض على شخص بتهمة السرقة والابتزاز في قلقيلية

قلقيلية/PNN- ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاحد، القبض على شخص يشتبه به بسرقة مركبة من أمام إحدى المحال التجارية وإبتزاز صاحبها في مدينة قلقيلية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أنه وبعد تقديم شكوى من قبل مواطن من مدينة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول بسرقة مركبته من أمام منزله في المدينة وقيام السارق بإبتزاز صاحب المركبة والاتصال به مطالبا بمبلغ 1500 شيكل مقابل إرجاع المركبة له، وبعد البحث و التحري والمتابعة من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخص من المدينة وتم إلقاء القبض عليه وبعد سماع أقواله, أفاد بقيامه بسرقة المركبة وابتزاز صاحبها حيث تم ضبط المركبة التي سرقة وكانت بحوزته.

وأكد البيان أنه تم توقيف المشتبه به وسيتم إحالته مع المركبة الى جهة الاختصاص لاستكمال و إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.