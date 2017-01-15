بيان صادر عن القوى الوطنية و الاسلامية في محافظة شمال غزة

غزة/PNN- تتابع القوى الوطنية و الاسلامية في محافظة شمال غزة و على مدار اليومين الماضيين الاحداث التي تخللت المسيرة الاحتجاجية التي جابت شوارع مخيم جباليا للمطالبة بحل أزمة الكهرباء و التي فضتها الشرطة بالقوة بعد ان تمكنت من الوصول لمقر شركة توزيع الكهرباء في الشمال و ما نجم عنه القاء الحجارة و العديد من الاصابات في صفوف المواطنين و صحفيين و افراد من الشرطة في موقف يتعارض مع المشهد الوطني ، و ما تطور به الامر لملاحقة و استدعاء و مداهمة لبيوت المناضلين و اعتقالهم .

لقد بذل قادة و ممثلو القوى في شمال غزة جهودا مضنية بلقاءات و اتصالات مكثفة مع مختلف الجهات لمنع تفاقم الاوضاع و الحد من حالة الاحتقان بالتوازي مع هذه الجهود فانه جرى التأكيد على ما يلي :

أولا : رفض المعالجة الامنية للتظاهر و الاحتجاجات السلمية التي هي من حق للمواطنين وفق ما كفله القانون الاساسي الفلسطيني وفضها بالقوة و الحاق الاذى بالناس و ان هذا يزيد من الاحتقان و لا يساهم في حل الازمات .

ثانيا : الوقف الفوري للملاحقات و الاستدعاءات للكوادر الوطنية و تطالب باللجوء لأسلوب اكثر عقلانية في معالجة القضايا الملّحة .

ثالثا : المحافظة على الممتلكات العامة و الخاصة و عدم المساس بها باعتبارها مقدرات لشعبنا الفلسطيني لا يجوز العبث فيها او التخريب .

رابعا : دعوة مختلف الاطراف لتحمل مسؤولياتها ازاء الاستجابة لمطالب الناس و العمل على تلبيتها بالاسراع لإيجاد حلول ملائمة لازمة الكهرباء المتفاقمة و النأي بها عن دائرة التجاذبات السياسية و كذلك كافة الازمات .

خامسا : نهيب بجماهير شعبنا عدم الانجرار وراء الاصوات التي تحاول الانتقاص من دور القوى و تقزيم جهودها على مختلف المستويات و أن القوى كافة لها دور طليعي و مواقف تعلنها على الملأ و لن تتردد في القيام بمسؤوليتها و بما يحتم عليها الواجب الوطني في ظل ما تشهده ساحتنا الفلسطينية من تعقيدات .