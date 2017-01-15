الخارجية تدعو لتشكيل جبهة دولية عريضة لدعم مخرجات مؤتمر باريس

رام الله/PNN- أسابيع قليلة بعد القرار الأممي رقم 2334 الذي تبناه مجلس الأمن بشأن الاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، ينعقد اليوم في العاصمة الفرنسية مؤتمر باريس الدولي للسلام بمشاركة 70 دولة و5 منظمات دولية، في تظاهرة عالمية داعية لتحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ومعبرة عن استياء وضجر المجتمع الدولي من التعنت الاسرائيلي والهروب المستمر من استحقاقات السلام، ومن الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق حل الدولتين وفي مقدمتها الاستيطان، ورفض مرجعيات عملية السلام، وعدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة وافشالها لجميع أشكال المفاوضات السابقة، ورفضها لأية جهود اقليمية ودولية لاحياء عملية سلام ومفاوضات جادة، وهو ما ظهر جليا في ردود الفعل الاسرائيلية الرافضة لعقد مؤتمر باريس للسلام.

وحيت الوزارة فرنسا الصديقة والجهود التي بذلتها لعقد هذا المؤتمر، وتحيي أيضا التجاوب الدولي والاقليمي مع هذه الجهود، فانها تؤكد أن مجرد انعقاد المؤتمر في هذا الظرف هو نجاح آخر للدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس، بهدف اطلاق عملية مفاوضات جادة ومثمرة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، وفق مرجعيات السلام الدولية والعربية، وضمن جدول زمني محدد، وباشراف ومتابعة دولية.

وأكدت الوزارة أن تمادي الحكومة الاسرائيلية في تدمير حل الدولتين على الأرض، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى، عقد هذا المؤتمر الدولي لتكريس المشاركة الدولية في جهود إنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام، كما تؤكد الوزارة أن تطبيق مخرجات هذا المؤتمر يستدعي تشكيل جبهة دولية عريضة تدعم وتساند تلك المخرجات. وفي هذا الاطار تدعو الوزارة الادارة الامريكية الجديدة، برئاسة السيد دونالد ترامب، الى دعم مخرجات المؤتمر والبناء عليها لاطلاق مفاوضات مجدية وحقيقية لتطبيق حل الدولتين وانهاء الصراع، كما تدعو المجتمع الاسرائيلي وقواه السياسية وفعالياته الى التعامل بايجابية مع مؤتمر باريس ومخرجاته كفرصة ثمينة من أجل تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.