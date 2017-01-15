الاحتلال يصدر احكاماً بحقّ اسرى

رام الله/PNN- أصدرت محكمة الاحتلال في “عوفر” أحكاماً بالسّجن الفعلي والغرامات المالي بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن المحكمة أصدرت حكماً بحقّ الأسير مهران دنديس بالسّجن لـ(45 شهراً) وغرامة بقيمة (4000 شيكل)، وبحقّ الأسير يوسف كاتبة بالسّجن لـ(39 شهراً) وغرامة بقيمة (4000 شيكل).

كما وحكمت على الأسرى: خليل بلاصي بالسّجن لـ(36 شهراً) وغرامة بقيمة (2000 شيكل)، وفيصل المسالمة بالسّجن لـ(34 شهراً) وغرامة بقيمة (4000)، وأزهر محاريق بالسّجن لـ(16 شهراً) وغرامة بقيمة (4000 شيكل)، وعوض قراعيش بالسّجن لـ(12 شهراً) وغرامة بقيمة 2000 شيكل)، وبذات الحكم على الأسير جهاد مقبل.