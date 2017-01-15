تربية قلقيلية تطلق مبادرة التعليم المساند في المدارس

قلقيلية/PNN- اطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية مبادرة التعليم المساند خلال العطلة الشتوية وايام الاجازات، وذلك ضمن مبادرة الشراكة مع المجتمع المحلي لتطوير التعليم، التي تنفذها مديرية التربية والتعليم، وبدعم من بلدية قلقيلية، وتستهدف الطلبة في ست مدارس في مدينة قلقيلية، وقد تم افتتاح برنامج التعليم المساند بحضور ومشاركة خضر عودة نائب مديرة التربية والتعليم، وكل من المشرفات التربويات أمل شرقاوي وسبأ أبو خضر من فريق التطوير للمرحلة الاساسية في تربية قلقيلية، ومديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس المستهدفة.

خضر عودة اشار خلال تفقده فعاليات البرنامج الى ضرورة العمل ضمن استراتيجيات التعلم النشط لرفع مستويات تحصيل الطلبة في المرحلة الاساسية في المواد الاساسية العلمية والانسانية، من خلال البرنامج واكساب الطلبة المنتسبين المعارف والمهارات الاساسية باستخدام استراتيجيات تعليم تفاعلية وقائمة على التعلم باللعب.

وشكر عودة طواقم العمل في المداس، وحث اولياء الامور على زيارة المدارس ومشاركة الطلبة والمدرسة في البرنامج،

مشيرا الى ان اطلاق برنامج التعليم المساند يأتي في سياق مبادرة الشراكة مع المجتمع المحلي التي اطلقتها مديرية التربية والتعليم لتطوير التعليم في محافظة قلقيلية شاكرا بلدية قلقيلية على دعمها للبرنامج.

والجدير ذكره ان برنامج التعليم المساند ينفذ في مدارس بنات يوسف عودة الاساسية، ذكور الشهداء الاساسية، ذكور المرابطين الاساسية، ذكور التركية الاساسية، بنات العودة الاساسية، بنات الخنساء الاساسية، ويستمر على مدار 30 يوم عمل.