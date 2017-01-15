ادعيس يطالب المرجعيات الدينية المصرية بالحديث حول خطورة نقل السفارة الامريكية الى القدس

رام الله/ PNN- طالب سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية خلال لقائه سفير ممثلية جمهورية مصر العربية سامي مراد المرجعيات الدينية المصرية وخاصة الازهر الشريف ودار الافتاء بالحديث حول خطورة نقل السفارة الامريكية الى القدس لتداعيات ذلك على السلام والامن الدوليين .

وقال ادعيس ان مصر تعرف بمواقفها الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية، والأزهر الشريف، هذه المؤسسة التي تحظى باحترام وتقدير العالمين العربي والإسلامي لما يمثله من مرجعية دينية كبرى للأمة الإسلامية، يجب ان تعمل على اتخاذ المواقف المساندة للأقصى والمدينة المقدسة في المحافل الدولية لتصدي لمثل هذا القرار .

وأكد ادعيس أن هذا القرار المتمثل بنقل السفارة يعني تدمير المنطقة وإثارة الفتن وقد يدفع المنطقة إلى حرب دينية واستخفافا واستهتارا بالعرب والمسلمين وبكل قرارات الشرعية الدولية .

كما اطلع ادعيس السفير على مجمل تطورات الأوضاع في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف تحويل الطابع العربي الإسلامي للمقدسات إلى طابع يهودي تحت سياسة التهويد المستمرة التي تقوم بها إسرائيل .

من ناحيته أكد السفير سامي مراد ان مصر كانت وستبقى دائماً صديقة للشعب الفلسطيني، وداعمه لقضيته الوطنية العادلة واقامة دولته المستقلة ، مشيدا بالبرامج التي تنفذها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإبراز الروح المتسامحة للدين الإسلامي .

كما شدد على حرص مصر على القدس والمسجد الأقصى وعلى رفضها أي تغيير على الواقع الديني للمسجد الأقصى وهذا أمر متفق عليه عربياً وإسلامياً، مؤكداً بأن القضية الفلسطينية هي همٌّ حقيقي لمصر قيادة وشعباً.

وأشاد السفير بصمود الشعب الفلسطيني وقال ” أن الشعب الفلسطيني شعب قوي وسيستعيد قوته وحريته ونحن ننظر لهذا الشعب أنه قدوة ورمز لنا وأن العزة والغلبة لهذا الشعب الصابر، وكل الشعب المصري يرون القدس من خلال الشعب الفلسطيني “.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية وخاصة الأزهر الشريف بالاضافة الى مناقشة الية ابتعاث الائمة والعلماء والدعاة وطلبة العلوم الشرعية وتبادل الخبرات في مجال التعليم الشرعي .

وسلم السفير في نهاية اللقاء ادعيس دعوة من معالي وزير الاوقاف المصري للمشاركة في اعمال المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة تحت عنوان ” دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الارهاب والتحديات ” .