محافظة جنين ترفع علم دولة الفاتيكان تقديرا لفتح سفارة لدولة فلسطين

جنين/PNN- رفع محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان علم دولة الفاتيكان إلى جانب العلم الفلسطيني ، شكرا وتقديرا على خطوتها السياسية بفتح سفارة دولة فلسطين في حاضرتها . وجرت مراسيم رفع العلم، اليوم ، في ساحة المحافظة بحضور كادر الموظفين.

قال المحافظ رمضان ” نشكر الفاتيكان على موقفها اتجاه الشعب الفلسطيني ، وان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في دولة لها وزنها في العالم إضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين؛ يعتبر مكسباً جديدا مع بداية العام 2017،وسلسلة متلاحقة لفخامة الرئيس محمود عباس والقيادة باتجاه تحقيق انجازات على مستوى الحراك الدبلوماسي نحو السلام الذي يطمح إليه الشعب الفلسطيني” . وأضاف رمضان أن شعبنا بحاجة إلى بارقة أمل في الوقت الذي تستمر إسرائيل في الاستيطان الغير شرعي في الضفة وفرض سياسة الاحتلال بالقوة .

يذكر أن دولة الفاتيكان اعترفت رسميا بدولة فلسطين بتاريخ الثالث عشر من آيار 2015