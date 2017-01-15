مهنا: تشغيل خط الغاز الإضافي لقطاع غزة يبدأ الشهر المقبل

وبين مهنا للوكالة الرسمية “وفا”، أنه وضمن تعليمات الرئيس محمود عباس لدعم أهلنا في قطاع غزة وتغطية احتياجات القطاع من الغاز، تم إنشاء هذا الخط، مؤكدا أن ذلك سيشكّل حلا جذريا لأزمة الغاز التي يعاني منها القطاع.

وأشار إلى أن العمل بتشغيل خط الغاز الجديد مستمر منذ ستة أشهر، وسيمد قطاع غزة بكميات كبيرة من الغاز.

وأضاف مهنا: كان يتم استهلاك 250- 300 طن من الغاز في قطاع غزة يوميا، فيما سيتعدى استهلاك الغاز 450 طنا، بعد تشغيل الخط الإضافي.

بدوره، قال نائب رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن الهدف من خط الغاز الإضافي، هو تحويل المحطة من الوقود الصناعي إلى الغاز الطبيعي وهو ما يضمن تشغيل المحطة بكامل قدرتها.

وأكد أنه من الممكن مضاعفة الطاقة المنتجة في الأيام القادمة.