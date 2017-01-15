بتسيلم ومع انعقاد مؤتمر باريس: بدون نشاط دولي لن ينتهي الاحتلال

القدس/PNN- بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس، اليوم الأحد، تُعيد بتسيلم التأكيد على موقفها بأنه يتوجب على المجتمع الدولي العمل على حماية حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال الذي يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، فإن بتسيلم تُرحب بكل التزام دولي واسع بقدر الإمكان من أجل تطبيق البند 5 من قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي يطالب بالتفريق بين الحدود الدولية المعترف بها لدولة إسرائيل وبين المناطق المحتلة في العام 1967.

لا يوجد موقف لبتسيلم بخصوص الطريق السياسي المُعيّن الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال، لكن بشرط أن يضمن العدل، الحرية وحقوق الإنسان لكل من يعيش بين الأردن والبحر. هناك طرق متنوعة للوصول إلى هذا المستقبل غير أن استمرار الاحتلال ليس من بينها. الإسرائيليون والفلسطينيون هم الذين سيُنهون الاحتلال في نهاية المطاف- غير أن هذا لن يتم دون نشاط مناسب من قبل المجتمع الدولي.