الحمد الله يطلع وفدا من رجال الأعمال على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من رجال الأعمال الفلسطينيين، حيث أطلعهم على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكامل الأدوار والشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة، في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته، خاصة في ظل الواقع المعيشي الصعب، لا سيما معيقات الاحتلال للتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود لتمكين الاقتصاد من خلال الاستثمار في المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، ودعم المناطق الصناعية، بما يساهم بخلق فرص عمل جديدة، والتقليل من نسبة البطالة.