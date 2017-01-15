وزارة الإعلام تدعو “حماس” إلى الكف عن ملاحقة الصحفيين واعتقالهم

رام الله/PNN- دعت وزارة الإعلام “أجهزة حماس” إلى وقف حملات القمع، والاعتقالات بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، على خلفية الرأي، وحرية المطالبة بالحقوق المعيشية، واحترام حق التعبير، ورفع يدها عن الصحافة، والكف عن ملاحقة حراس الحقيقة.

وجدّدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، التأكيد على أن الصحفيين الذين يقومون بواجبهم الوطني في نقل العدوان والحصار، لا يمكن تكريمهم بالاعتقال، والملاحقة، والتهديد، والوعيد، والتشكيك.

وأشارت إلى أن رد فعل “أجهزة حماس” ضد المطالبين بأقل الحقوق الحياتية، بما فيها حل أزمة التيار الكهربائي المستمرة منذ فترة طويلة، “عمل غير مبرر، ويمس بكرامة أبناء شعبنا، الذين قدموا الشهداء والجرحى والمبعدين، وتجرعوا مر الحصار الجائر، وواجهوا آلة العدوان”.