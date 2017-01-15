غرفة تجارة وصناعة نابلس تبدأ بالإعداد لـ ” معرض الصناعات الوطنية 2017 “

نابلس/ PNN- باشرت غرفة تجارة وصناعة نابلس بالتحضيرات والاستعدادات لإقامة معرض شامل (معرض الصناعات الوطنية 2017) ، وذلك في شهر ايار القادم من العام الحالي ، وسيشارك في هذا المعرض نخبة من أهم الشركات والمنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية.

وقد تم امس في مقر الغرفة توقيع اتفاقية المعرض مع شركة المبدعون للاستثمار (قاعات القلعة) كمكان لأرض المعرض.

واعتبر رئيس غرفة صناعة وتجارة نابلس عمر هاشم بأن مجلس إدارة الغرفة اتخذ قرار اقامة هذا المعرض من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني والمحلي ، ودعم المنتج الفلسطيني ، ومساعدة الصناعة للنمو والتطور وفتح الاسواق امام منتجاتها ، حيث أن محافظة نابلس بشكل خاص تعتبر من أهم مناطق التصنيع في فلسطين ، إضافة الى المصانع في باقي المحافظات الفلسطينية. وقال هاشم ان توقيع الاتفاقية مع شركة المبدعون اليوم هي اولى خطوات اقامة المعرض من اجل ضمان البنية التحتية المناسبة.

وقد توجه السيد هاشم بالدعوة الى كافة الشركات الصناعية ، للاستعداد للمشاركة بهذا المعرض ، نظرا لأهميته في التعريف والتسويق والترويج للصناعة الفلسطينية ، استنادا الى الثقة الكبيرة بالمنتجات الصناعية الوطنية والمحلية ، مطالبا كافة الشركات الصناعية بالاهتمام بجودة الصناعة قدر المستطاع لتستمر مسيرة التطوير بهذا المجال ، مشيرا إلى أن غرفة صناعة وتجارة نابلس ستعمل على دعوة كافة المنشآت الصناعية والانتاجية من كل المحافظات الفلسطينية للمشاركة بهذا المعرض الهام ، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية والغرف التجارية الصناعية في الوطن ، لتكون انطلاقة جديدة نحو دعم الصناعة الوطنية الفلسطينية من خلال المعرض الشامل الذي يضم قطاعات صناعية متعددة وعلى قدر كبير من الاهمية.

وأوضح هاشم ان الغرفة ستبدأ العمل قريبا على كافة الترتيبات اللوجستية والفنية والادارية التي تضمن إنجاح المعرض بما يقدم صناعة وطنية متميزة.