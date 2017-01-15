ليندسي لوهان تحذف صورها من انستقرام وتلقي تحية الإسلام

في خطوة شكلت صدمة لمتابعي النجمة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan على تطبيق “إنستقرام”، قامت الأخير بحذف جميع صورها وتغيير تعريفها الشخصي، حيث اكتفت بكلمة واحدة وهي “السلام عليكم”.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن كان قد أشيع مؤخراً أن النجمة البالغة من العمر 30 عاماً قد اعتنقت الإسلام، خاصة بعد أن قامت بارتداء الحجاب في تركيا.

واللافت أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن النجمة يؤكد الخبر، أو يوضح ما إذا كان هذا التصرف نتيجة لتعرض حسابها للقرصنة.

يذكر أن ليندسي لوهان، التي تواجدت مؤخراً في دبي، لديها أكثر من 5 ملايين متابع على انستقرام.