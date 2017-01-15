وزير الخارجية الفرنسي: نقل سفارة امريكا للقدس خطا كبير سيؤثر سلبا على اجواء السلام

رام الله/PNN- قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت، اليوم الاحد، على اقتراح الرئيس الامريكى المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيكون استفزازا مع عواقب وخيمة.

واضاف إرولت “بالطبع (ان هذا فيه استفزاز). اعتقد انه لن تكون قادرة على القيام بذلك”، وقال “سيكون له عواقب وخيمة للغاية وانها ليست المرة الأولى التي كان على جدول أعمال الرئيس الأمريكي، لكن أيا منها لم يسمحوا لأنفسهم اتخاذ هذا القرار.

وقال ترامب أن يكون في صالح نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بعد توليه السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

لا تعترف السياسة الأمريكية الرسمية السيادة الإسرائيلية في القدس، التي تدعي إسرائيل عاصمة لها. السفارة الأمريكية موجودة في تل أبيب.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية ضد قرار اميركي محتمل لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، معتبرا أن مثل هذا القرار من شأنه أن يؤدي السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في اعترافها بإسرائيل.