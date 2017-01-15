وزارة الصحة تشدد إجراءاتها لتنظيم عمل القطاع الطبي الخاص

رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاحد، عن تشديد إجراءاتها لتنظيم العمل في القطاع الطبي الخاص، وضمان الإلتزام بكافة الشروط الخاصة بممارسة المهن الطبية والصحية ، في كافة محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع مدراء مديريات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بحضور وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي، ومديرعام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة، ومدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمة، ومدير عام الشؤون المالية عبد الكريم حمادنة وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إلتزام كافة المشافي والمراكز والمرافق الصحية في القطاع الخاص بشروط الترخيص، مؤكدا على أن الطواقم الرقابية في مديريات الصحة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية وعلى مدار الساعة لضبط المخالفين.

وأشاد الوزير عواد بالنهضة الشاملة التي تشهدها الرعاية الصحية الأولية معبرا عن إرتياحه لسير العمل وللجهود المبذولة من الطواقم الصحية وعملها الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء شعبنا.

بدوره أكد د. الشخره على أن هناك تعليمات صارمة من وزير الصحة بتكثيف الجولات الميدانية للطواقم الرقابية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين مشيرا الى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات المعنية.

وتم خلال الإجتماع بحث ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بعمل مديريات الصحة والمتابعات الميدانية للوضع الصحي، إضافة الى الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.