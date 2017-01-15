محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة يزور مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية

قلقيلية/PNN- زار محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية حيث كان في استقباله م. عصام القاسم مدير المكتب وموظفو مكتبي قلقيلية وطولكرم.

وأشاد المحافظ رواجبة في أهمية المكتب والدور الذي بذله في سنته الأولى وخاصة في قضايا تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضي المحافظة والحد منها .

وبدوره ثمن مدير مكتب سلطة جودة البيئة في قلقيلية م. عصام قاسم ، زيارة المحافظ إلى المكتب ودعمه المتواصل لقضايا البيئة في المحافظة ، ناقلا تحيات معالي المهندسة عدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة له ، مؤكدا على العلاقة المميزة بين المحافظة وسلطة جودة البيئة .

واتفق الطرفان على ضرورة التعاون المشترك والاستمرار في التنسيق بين المحافظة ومكتب سلطة جودة البيئة ورافق عطوفة المحافظ كل من محمد خضر مدير الشؤون العامة خالد نزال مدير التخطيط ، سوسن غشاش مدير مكتب المحافظ ، سامح عودة مدير العلاقات العامة