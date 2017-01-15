غرفة الخليل تبحث هموم القطاع الخاص مع عدد من القيادات الرسمية

الخليل/PNN- استقبل مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً من القيادات الرسمية ضم اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومعالي الدكتور جواد عواد وزير الصحة، ، واحمد عساف رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، والعقيد حمدي أبو كامل مدير جهاز الأمن الوقائي، والوفد المرافق.

وافتتح المهندس محمد غازي الحرباوي الجلسة بالترحيب بالضيوف، وهنأ الفائزين من الحضور بانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ، مؤكداً على عمق العلاقة مع حركة فتح والحكومة لما فيه المصلحةالعامة.

وتطرق المهندس الحرباوي لعدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص وعلى رأسها: ضرورة تبني الحكومة للتوجهات الاستراتيجية التي يعمل القطاع الخاص على تحقيقها، خاصة ما يتعلق منها بمساعيه للصمود وتثبيت الناس على الارض في ظل الاوضاع المعقدة الناتجة عن انسداد الافق السياسي، وضرورة وجود توجهات استراتيجية لدى الوزارات، بحيث تسعى كلها في المحصلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الوطني بتخفيف الاعتماد على اسرائيل مستقبلاً، إضافة للسعي لاستغلال مصادر الطاقة البديلة وتوفير البيئة القانونية المناسبة لذلك، ودعم انشاء المناطق الصناعية خاصة في الخليل التي تحتضن ما يزيد على 45% من الطاقة الانتاجية الصناعية في فلسطين، والعمل على تحريك ملف المنطقة الصناعية المقترحة مع الاسرائيليين المجمد منذ حوالي عامين، وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص على أسس مهنية.

كما طالب الحرباوي بضرورة تفعيل اجتماعات اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة، لتفعيل بعذ البنود المعطلة في اتفاقية باريس الاقتصادية، وبحث امكانية تعديل البعض الآخر بما يتماشى مع الاوضاع الحالية، خاصة وانها موقعة منذ ما يزيد على عشرين عاماً.

أثار عدد من اعضاء مجلس الادارة نقاطاً أخرى هامة من ابرزها: تطوير الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها منذ عشرات السنين، واعادة النظر في رفع سوم بعض الخدمات الحكومية التي تضاعفت في ظل محدودية دخل المواطن وتراجع قيمته الشرائية. ورفع كفاءة التغطية الاعلامية لفعاليات المحافظة والتركيز على مزاياها الاقتصادية والسياحية، وضرورة الأخذ بالمبادرات الابداعية والأفكار الخلاقة التي يقترحها القطاع الخاص والتي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة في ظل بيئة الاعمال المتقلبة، إضافة لخلق فرص العمل في المجتمع الذي يعاني من البطالة المرتفعة خاصة بين الخريجين.

وفي المجال الرياضي، طالب المهندس الحرباوي بضرورة تأهيل ادارات النوادي وصقل مهاراتهم الادارية، ووضع سقف أعلى لرواتب اللاعبين، وتأهيل الناشئين ليشكلوا رافداً للاندية مستقبلاً، وتخصيص جزء من ايرادات ا لنوادي للاستثمار بحيث يصبح لديها موارد ثابتة تضمن استمراريتها مستقبلاً، وضرورة حث النوادي على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وفي معرض الرد على النقاط الواردة في مداخلات رئيس الغرفة واعضاء مجلس ادارتها، شدد اللواء الرجوب على ضرورة متابعة هذه المطالب مع دولة رئيس الوزراء، مؤكداً أن الوفد الحالي سيحمل هذه المطالب إلى طاولة الحكومة الفلسطينية وسيعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، معرباً عن أمله في التمكن من حلها قريباً، وفيما يتعلق بالرياضة اقترح اللواء الرجوب انشاء مجلس اعلى للرياضة في محافظة الخليل برئاسة الغرفة التجارية ليضع لمساته على اللعبة، ويعمل على تطويرها بناءً على رؤيته، مشيراً إلى انه سيدعم هذا المجلس ويعمل على تسهيل مهامه في كافة المجالات.

واكد الدكتور جواد عواد على ان محافظة الخليل ستشهد خلال العام الحالي الشروع ببناء مستشفى في حلحول وآخر في دورا، كما تحدث عن تشغيل مستشفى محمد علي المحتسب خلال العام الماضي، وتطرق لافتتاح عدد من غرف العمليات المميزة في مستشفى الخليل الحكومي، وعدد من المراكز الصحية في عدة بلدات في المحافظة لتطوير الوضع الصحي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون احمد عساف، على مضاعفة عدد مراسلي تلفزيون فلسطين في الخليل، وتحديث المعدات وزيادة عددها ليصبح الطاقم قادر على تغطية كافة الاحداث بشكل مهني، كما تطرق لمساعي الهيئة لاستئجار مكتب يستجيب لمتطلبات العمل، بحيث يتسع لانشاء استوديوهات متخصصة قادرة على تجهيز كافة التقارير الاذاعية والتفزيونية دون الحاجة لأحد.

كان في استقبال الوفد نائبي الرئيس عبد الحليم شاور التميمي وتيسير ابو عيشة، وامين السر احمد القواسمي ونائبه احمد حسونة، وامين الصندوق عبده ادريس، ومنسق العلاقات العامة محي الدين احمد، واعضاء المجلس الحاج مازن الزغير وشاهر عابدين ونافذ نيروخ، إضافة لمدير العلاقات العامة والاعلام اسماعيل الشريف.