البراك يلتقي بوفد مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الاحداث

رام الله/PNN- اجتمع النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه، اليوم الاحد، بمستشار مشروع دعم قطاع العدالة لموضوع عدالة الاحداث بول شكوكجن، ومدير المشروع امري ادوراديو، ومستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. اسماعيل نعيرات، وبحضور رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل، تمحور الاجتماع حول عمل ورؤية ورسالة نيابة الاحداث.

حيث قدم النائب العام د.أحمد براك لمحة عن دور نيابة الاحداث والاتفاقيات الدولية، وتطرق الى الاشكاليات والصعوبات والتحديات في التطبيق في الواقع العملي موضحاَ ان تطبيق عدالة الاحداث تعتمد بالأساس على التشبيك مع كافة الاطراف من ذوي العلاقة، وان النيابة العامة تسير في اتجاه رفع القدرات من خلال التدريب واجراء زيارات ميدانية من أجل تقييم الوضع الراهن ووضع الدراسات اللازمة من اجل الاستفادة منها في وضع تعليمات ودليل اجراءات تصدر عن النائب العام تكون متوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية تتجه نحو دائرة نيابة الاحداث وتحقيق الاهداف الاساسية من عملها بأن الحدث ضحية يجب حمايته واتخاذ التدابير بحقه واصلاحها ودمجه في العمل.