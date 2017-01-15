قطر تتعهد بدفع 12 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء لمدة 3 شهور

قطر/PNN-تعهد السفير القطري المهندس محمد العمادي اليوم الأحد، بدفع 12 مليون دولار لمدة 3 شهور من أجل التخفيف من تفاقم أزمة التيار الكهربائي في قطاع غزة، بناءً على تعليمات من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد مكتب السفير العمادي، أن السفير اتصل هاتفياً بالمهندس ظافر ملحم، القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، وأبلغه بتعهد الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة، للتخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع.

وقال العمادي: سيتم تحويل المبلغ بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وفقاً لتوجيهات سمو الأمير تيمم بن حمد آل ثاني، كما أكد أن هناك اتصالات مكثفة مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والجهات المعنية، ضمن آليات ومقترحات جاري دراستها حالياً مع كافة الجهات لمعالجة الأزمة بشكل كامل.

وأعلن السفير العمادي، بأن توجيهات سمو الأمير، جاءت بعد اللقاء الذي عقده في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة مع رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية، والمتواجد حالياً في قطر، في إطار المتابعة المكثفة والحلول المطروحة للأزمة.