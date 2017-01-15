بمناسبة عيد الشجرة الشرطة تزرع الأشجار في قلقيلية‎

قلقيلية/PNN– بمناسبة عيد الشجرة والذي يصادف في الخامس عشر من شهر كانون ثاني من كل عام قامت مديرية شرطة محافظة قلقيلية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة و بلدية كفر ثلث و عدد من المؤسسات بزراعة أشجار الزيتون والأشجار الحرجية في بلدة كفر ثلث قضاء مدينة قلقيلية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , أن مدير شرطة محافظة قلقيلية العقيد حقوقي موسى يدك وأ. نائل غنام رئيس بلدية كفر ثلث وممثلي عن مديرية الزراعة و عدد من ممثلي المؤسسات الأمنية والمدنية وممثلي البلديات والمجالس المحلية والقروية و عدد من منتسبي شرطة محافظة قلقيلية من ضباط وضباط صف وأفراد , وبمناسبة يوم الشجرة الذي يصادف في الخامس عشر من شهر كانون ثاني من كل عام , قاموا اليوم بزراعة أشجار الزيتون و الأشجار الحرجية في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي بلدة كفر ثلث و عزون في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة قلقيلية .

ومن جانبه قال العقيد حقوقي موسى يدك أن زراعة هذه الأشجار و بهذه المناسبة , تأتي كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه وطننا وتعبر عن مدى تمسكنا بأرضنا واستكمالا لبناء وتنمية مؤسسات الدولة الفلسطينية , مؤكدا أن هذه الأشجار التي تزرع هي رسالة من شعب آمن , بأن ثقافة وحضارة الشعوب تقاس بالمظهر الجمالي للوطن وببيئته النظيفة , موضحا أن دور الشرطة لا يقتصر على توفير الأمن والأمان للمواطنين وتطبيق النظام العام , بل أنه يمتد لمساندتهم وتقديم العون لهم , فضلا عن المحافظة على البيئة والطبيعة وإبراز المظهر الحضاري لفلسطين وإحياء المناسبات الوطنية والدينية والتاريخية.