البزري يستقبل أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ويدعو لإعادة النظر بالحقوق الفلسطينية

رام الله/PNN – استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً مركزياً من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة أمينها العام الدكتور واصل أبو يوسف ضم نائب الامين العام للجبهة الرفيق ناظم اليوسف واعضاء المكتب السياسي عباس الجمعة وصلاح اليوسف وقيادة الجبهة ،بحضور السيد ماجد ماجد حمتو المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ونجله كريم البزري حيث تناول البحث المستجدات على الساحة الفلسطينية مركزياً ومحلياً خصوصاً بعد لقاءات بيروت التي تُمهد لإعادة تكوين مجلس وطني فلسطيني جديد أشمل تمثيلاً وحكومة فلسطينية جامعة، كما تطرق البحث الى أوضاع الفلسطينيين في لبنان الاقتصادية والحياتية والاجتماعية والأمنية خصوصاً وضع مخيم عين الحلوة الذي يعتبر رمزاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى فلسطين وضرورة حماية أمن المخيم وتجنيبه ارتدادات التجاذبات والصراعات الإقليمية.

وفي ختام اللقاء أدلى الدكتور واصل أبو يوسف بتصريحٍ شكر فيه للدكتور عبد الرحمن البزري مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني مؤكداً على أهمية انعقاد الاجتماع التحضيري للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت ، لافتاً على أن جلسة ثانية ستعقد خلال شهر في بيروت أيضاً، وشاكراً مدينة صيدا على خصوصية التزامها بالقضية الفلسطينية، ومشددا على اهمية تعزيو العلاقات الفلسطينية اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة .

بدوره رحب الدكتور عبد الرحمن البزري بزيارة أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية لمدينة صيدا، هذه الزيارة التي تثبت أهمية موقع صيدا ودورها في مواكبة القضية الفلسطينية وعمق العلاقة الخاصة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني التي تتجلى بأبهى حللها في مدينة صيدا.

وأضاف البزري مرحباً بإيجابية انعقاد اللقاء التحضيري للمجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، داعياً العهد الجديد والذي يُؤكد على دخول لبنان مرحلة جديدة ومتطورة لإعادة النظر بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية لناحية الحقوق المدنية والاجتماعية والحياتية للفلسطينيين وإعادتها، لأن القرارات السابقة المجحفة بحقهم لا تعكس حقيقة موقف لبنان والشعب اللبناني الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقه في العودة.