منتخب فلسطين لكرة السلة يواصل استعداداته لغرب آسيا

بيت لحم/PNN – وجدي الجعفري- يواصل منتخب فلسطين لكرة السلة استعداداته لبطولة غرب آسيا التي ستجري في صالة الفحيص بالأردن في الفترة بين يوم 29 كانون الثاني حتى 3 شباط.

ويجري المنتخب تدريباته المكثفة في صالة سرية رام الله بقيادة المدرب الأمريكي جيم والتي تسبق المعسكر المغلق الذي سيقيمه المنتخب بالأردن قبيل البطولة بأيام.

وأكد عزيز طينة أمين عام اتحاد السلة التزام اللاعبين بالتدريبات المستمرة، وسط تحسن ملحوظ في مستوياتهم، فيما تتواصل الاتصالات مع اللاعبين بالخارج من اجل الاستعداد الجيد للبطولة.

وقال ان هذه البطولة تؤهل خمسة منتخبات من منطقة غرب آسيا للمشاركة ببطولة التحدي الآسيوي التي ستجري في الصين خلال شهر تموز المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات الأمم الآسيوية 2019.

وأشار طينة الى ان الجهاز الفني يعمل على اعتماد التشكيلة النهائية من المنتخب املا تمكن كافة اللاعبين بالخارج من المشاركة .