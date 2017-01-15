الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثاني عشر
|
الرقم
|
اليوم والتاريخ
|
المباراة
|
الساعة
|
الملعب
|
المراقب
|
الجمعة 20/01/2017
|
شباب الظاهرية
|
مركز بلاطة
|
14:30
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
الجمعة 20/01/2017
|
مركز طولكرم
|
أهلي الخليل
|
15:00
|
طولكرم
|
عوض بدير
|
الجمعة 20/01/2017
|
شباب السموع
|
ثقافي طولكرم
|
17:00
|
الحسين
|
ناصر العمايرة
|
السبت 21/01/2017
|
نادي الخضر
|
شباب دورا
|
15:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
السبت 21/01/2017
|
شباب الخليل
|
واد النيص
|
18:00
|
الحسين
|
ناصر عمايرة
|
السبت 21/01/2017
|
شباب يطا
|
هلال القدس
|
15:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
دوري الدرجة الأولى – الأسبوع الثاني عشر
|
الرقم
|
اليوم والتاريخ
|
المباراة
|
الساعة
|
الملعب
|
المراقب
|
1.
|
الخميس 19/01/2017
|
بيت صفافا
|
نادي جنين
|
16:00
|
الخضر
|
ابراهيم حروب
|
2.
|
الخميس 19/01/2017
|
جمعية الشبان
|
نادي القوات
|
16:00
|
الحسين
|
محمد عوض
|
3.
|
الجمعة 20/1/2017
|
نادي طوباس
|
شباب العبيدية
|
15:00
|
أريحا/ نقل انضباطي
|
احمد بشارات
|
4.
|
الجمعة 20/1/2017
|
جبل المكبر
|
نادي سلوان
|
15:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
5.
|
السبت 21/1/2017
|
مركز عسكر
|
ابناء القدس
|
15:00
|
أريحا/نقل انضباطي
|
مجدي زبيدات
|
6.
|
السبت 21/1/2017
|
مركز الأمعري
|
مؤسسة البيرة
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
خالد الصياد