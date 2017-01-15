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الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

‏3 ساعات مضت رياضة 81 زيارة

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثاني عشر

الرقم

اليوم والتاريخ

المباراة

الساعة

الملعب

المراقب

الجمعة  20/01/2017

شباب الظاهرية

مركز بلاطة

14:30

دورا

محمود ابو صبيح

الجمعة  20/01/2017

مركز طولكرم

أهلي الخليل

15:00

طولكرم

عوض بدير

الجمعة  20/01/2017

شباب السموع

ثقافي طولكرم

17:00

الحسين

ناصر العمايرة

السبت    21/01/2017

نادي الخضر

شباب دورا

15:00

الخضر

فادي اللحام

السبت    21/01/2017

شباب الخليل

واد النيص

18:00

الحسين

ناصر عمايرة

السبت    21/01/2017

شباب  يطا

هلال القدس

15:00

دورا

محمود ابو صبيح

دوري الدرجة الأولى – الأسبوع الثاني عشر

الرقم

اليوم والتاريخ

المباراة

الساعة

الملعب

المراقب

1.

الخميس 19/01/2017

بيت صفافا

نادي جنين

16:00

الخضر

ابراهيم حروب

2.

الخميس 19/01/2017

جمعية الشبان

نادي القوات

16:00

الحسين

محمد عوض

3.

الجمعة 20/1/2017

نادي طوباس

شباب العبيدية

15:00

أريحا/ نقل انضباطي

احمد بشارات

4.

الجمعة 20/1/2017

جبل المكبر

نادي سلوان

15:00

الخضر

فادي اللحام

5.

السبت 21/1/2017

مركز عسكر

ابناء القدس

15:00

أريحا/نقل انضباطي

مجدي زبيدات

6.

السبت 21/1/2017

مركز الأمعري

مؤسسة البيرة

15:00

ماجد اسعد

خالد الصياد
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