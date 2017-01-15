الإعلان عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية للمحترفين والأولى

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن جدول مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين – الأسبوع الثاني عشر