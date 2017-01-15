كيري طمأن نتنياهو: مؤتمر باريس لن يقود لمزيد من الخطوات بمجلس الامن

القدس/PNN – ذكرت القناة العاشرة العبرية مساء اليوم الاحد بان وزير الخارجية الاميركي جون كيري طمأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف اي قرار يضر بمصلحة تل ابيب من الممكن ان يتخذ في مؤتمر باريس وان المؤتمر لن يقود لمزيد من الخطوات بمجلس الامن.

ونقلت الاذاعة العبرية العامة بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث قبل قليل هاتفيا مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري ليطلعه على الخطوات التي يتخذها الامريكيون في مؤتمر باريس للسلام بهدف تليين نص البيان الختامي له.

وكان نتنياهو وصف مؤتمر التسوية المنعقد بباريس بالباطل، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق له بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف محاولة إملاء شروط على تل أبيب.

وقال نتنياهو إن المؤتمر المنعقد بالعاصمة الفرنسية يعبّر عن أن عالم الأمس يلفظ أنفاسه الأخيرة، متعهدا بأن عالم الغد سيكون مغايرا وأنه وشيك للغاية.