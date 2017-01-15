الحمد الله: حملات التضليل والتشويه لن تثني الحكومة عن تلبية احتياجات أهلنا في غزة

رام الله/PNN – أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان الحكومة مستمرة في دعم قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء لأهلنا في غزة، رغم عدم تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، مشيرا إلى ان حملات التشهير والتضليل التي يقوم بها بعض الأطراف في حماس، لن تثني الحكومة عن تلبية احتياجات أهلنا في القطاع.

وشدد الحمد الله ان جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة أثمرت عن استعداد الأشقاء في قطر بتقديم منحة بقيمة 4 مليون دولار شهريا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتشغيلها لمدة تصل إلى أكثر من 8 ساعات، حيث تلقى الحمد الله اتصالا من مسؤول قطري بخصوص المنحة.

ونوه الحمد الله إلى أنه تلقى رسالة من الحكومة التركية تؤكد أن تركيا ستقوم بتقديم منحة بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد في غزة، وسيتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص خلال اليومين القادمين.

وثمن الحمد الله المنحة القطرية والتركية لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، مقدما شكره لقطر وتركيا قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر لصمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم خاصة في قطاع غزة.

وجدد الحمد الله تأكيده على أن تلبية احتياجات أهلنا في غزة، على رأس أولويات الحكومة، وأنها مستمرة في بذل كافة الجهود وعلى كافة الأصعدة من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء لأهلنا في القطاع.