12 إصابة بحوادث سير في جنين والخليل

جنين/PNN – أصيب 12 مواطنا، مساء اليوم الأحد، بحوادث سير وقعت في مدينتي جنين والخليل.

وذكر محمود السعدي مدير اسعاف الهلال الأحمر في جنين لـ”الوكالة الرسمية”، ان حادثا وقع على طريق الجامعة العربية الأمريكية نتيجة تصادم مركبة مع شاحنة، نتج عنه خمسة إصابات طفيفة، فيما وقع حادث ثان قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين نجم عنه إصابتان وصفتا بالمتوسطة.

وجنوب الخليل أصيب مساء اليوم الأحد، خمسة مواطنين في حادث سير.

وقالت الوكالة الرسمية في الخليل، إن حادث سير وقع بين مركبتين أحداهما تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، على طريق بئر السبع الرابط بين مدينة الخليل وبلدة الظاهرية والسموع جنوبا، وأصيب بالحادث الذي وقع بالقرب من قرية كرمه، خمسة مواطنين ونقل أحدهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، ووصفت باقي الإصابات بالمتوسطة ونقلت لمستشفيات الخليل.