المالكي يرحب ببيان مؤتمر باريس ويعتبره مكملاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334

رام الله/PNN – رحب د. رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، واعتبره انجازا آخر يضاف الى الإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر اعتماد قرار مجلس الامن رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي.

ورأى المالكي ان بيان باريس يأتي مكملا لقرار مجلس الأمن الأخير، حيث ركز بشكل رئيس على حل الدولتين وحمايته والزام إسرائيل بوقف إجراءتها وسياساتها الاحادية التي تقضي على حل الدولتين.

وأكد المالكي ان حضور سبعين دولة على المستوى الوزاري المؤتمر وبمشاركة المنظمات الاقليمية الرئيسة في هذه المرحلة بالذات وبعد اقل من ثلاثة أسابيع ليتفقوا معا على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل حتى حدود 67، انما يعكس الإجماع الدولي على رفض الاحتلال وإجراءاته، ويلزم إسرائيل بإحترام القانون الدولي والدولي الإنساني.

وتقدم الوزير المالكي من دولة فرنسا بالشكر والتقدير على الالتزام السياسي والاصرار الاخلاقي في عقد هذا المؤتمر، وفي توفير هذا الإجماع الدولي لصالح الدولة الفلسطينية المستقلة. ويأمل منها استكمال جهودها كما جاء في البيان في متابعة تنفيذ بنوده، كما يذكرها بالتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجاما مع مفهوم حل الدولتين وتطبيقا للتعهدات التي قطعتها على نفسها سابقا.

كما تقدم الوزير المالكي بالشكر لكافة الدول التي حضرت المؤتمر وساهمت في انجاحه، واكدت عبر مداخلاتها على ضرورة قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.

واكد الوزير المالكي ان وزارته سوف تتابع نتائج المؤتمر ومخرجاته مع الخارجية الفرنسية، لصالح تطبيقات بنوده والوصول الى إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وانضمامها كدولة كاملة العضوية في منظومة الامم المتحدة.