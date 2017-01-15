نادي قلقيلية الأهلي يطلق دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL في مكتبة بلدية قلقيلية

قلقيلية /PNN-انطلق يوم السبت الموافق في مكتبة بلدية قلقيلية دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وذلك ضمن برنامج تكنولوجيا المعلومات في مركز مصادر التنمية لشبابية – نادي قلقيلية الأهلي والتي تقدمها المدربة حليمة ابو بكر، وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الاساسية في تكنولوجيا المعلومات وكيفية التعامل مع مجموعة اوفس ،وتهدف الدورة ايضاً الى التعرف على تطبيقات جهاز الحاسوب وحزمة اوفيس، و على كيفية انشاء الملفات ، والتعرف على الأجزاء المادية للحاسوب ، وستطرق مدربة تكنولوجيا المعلومات حليمة ابو بكر الى اختصارات واوامر لوحة المفاتيح، ومعالجة الكلمات والنصوص .

يشارك في الدورة أكثر من ( 25 ) متدرب من أعمار 18 إلى 29 سنة من كلا الجنسين وستستمر لمدة خمسة أيام متتالية بواقع خمس ساعات لليوم الواحد ، وسيحصل كل مشارك على شهادة مصدقة من مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي قلقيلية الأهلي في نهاية الدورة .

يذكر أن الدورة تعتبر احد أنشطة “مشروع الشراكة مع الشباب” المنفذ بين مركز مصادر التنمية الشبابية/ نادي قلقيلية الأهلي ومؤسسة (IREX) وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.