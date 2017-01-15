صيدم يدعو لإنجاح فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة التدخين

رام الله/PNN – دعا وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، إلى إنجاح فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة التدخين وتضافر الجهود الوطنية والمجتمعية والرسمية من أجل الحد من هذه الظاهرة السلبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وفد من جمعية مكافحة التدخين والذي ضمَّ رئيسها ماجد الشيوخي، والرئيس الفخري للجمعية د. صفاء ناصر الدين وبحضور مدير عام الصحة المدرسية د. محمد الريماوي، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي وعدد من أعضاء الجمعية.

وأعرب صيدم، أن الوزارة على استعداد تام لإصدار أي قرارات من شأنها منع التدخين في جميع المؤسسات التربوية، مؤكداً على أهمية تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية لدى الطلبة والمجتمع المحلي بغية الوصول إلى بيئة مدرسية خالية من التدخين، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يخالف التعليمات والقوانين التي ستأخذ لاحقاً.

من جهتهم، أطلع أعضاء الوفد الوزير صيدم على الفعاليات التي سيتضمنها الأسبوع الوطني لمكافحة التدخين، مؤكدين على دور وزارة التربية وكوادرها في إنجاح هذه الفعاليات والحملات التي ترافقها وتقوم بها الجمعية، ووصف الوفد ظاهرة التدخين بالاحتلال الثاني للشعب الفلسطيني الذي يهدد اقتصاد وصحة الأطفال والشباب والأسر الفلسطينية.

وفي سياق متصل، التقى صيدم وفداً من حركة الشبيبة الفتحاوية إقليم نابلس، لبحث آفاق التعاون ما بين الوزارة والحركة.

جاء ذلك قبيل مخيم التعايش الذي ستقيمه الحركة بالتعاون مع قوات الأمن الوطني نهاية الأسبوع الحالي في النويعمة بأريحا، والذي سيحمل اسم الشهيد ممدوح صيدم وسيضم 100 طالباً من محافظة نابلس.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية محمود عيد، ومدير دائرة النشاط الرياضي والعمل الاجتماعي جمال فرهود، ومنسق لجان الشبيبة الثانوية اقليم نابلس احمد جاروشة، وشادي سماعنة، ومحمود غزال.

وجرى خلال اللقائين تكريم الوزير صيدم على جهوده المبذولة في سبيل دعم العملية التعليمية وانتخابه عضواً في مركزية فتح.