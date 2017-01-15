” فتح ” ترحب ببيان مؤتمر باريس وتطالب فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين.

غزة/PNN – رحبت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة، ببيان مؤتمر باريس للسلام، والذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلت عام 1967، وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وتجسيد سيادتها، والذي أجمع فيه المشاركون على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارين 338،242 ومبادرة السلام العربية، مرحبين بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين الاستيطان غير الشرعي، والذي وضع آليات للتنفيذ والمتابعة .

وأكدت الحركة في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم، أن منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تخوضان معارك سياسية على المستوى الدولي لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الغضب الإسرائيلي من انعقاد المؤتمر والنتائج التي خرج بها يؤكد نجاح الدبلوماسية الفلسطينية .

وأضافت الحركة، أن التعاون الدولي والإقليمي والاحترام الذي حظي به الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر، هو إفشال للمخطط الصهيوني والقوى المشبوهة التي تحاول النيل من شرعيته.

ودعت الحركة، الكل الوطني الفلسطيني لدعم تحركات القيادة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مؤكدة حرص القيادة الفلسطينية على توحيد الشعب الفلسطيني وإنهاء الوضع غير القانوني لإفشال المخطط الصهيوني لإقامة دولة غزة والاستفراد بالضفة الغربية وإجهاض حلم الدولة الفلسطينية .

وثمنت الحركة، دور فرنسا في إنجاح المؤتمر ووقوفها الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ودعتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وأشادت الحركة، بمشاركة الدول الصديقة في أوروبا وأسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكيا الجنوبية التي شاركت بهذا المؤتمر، وكذلك الدول العربية الشقيقة وخاصة مصر العروبة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

2 Attachments