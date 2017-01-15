سلطة المياه: الية العمل المعدلة للجنة المياه المشتركة تدخل حيز التنفيذ

رام الله/PNN – اعلنت سلطة المياه انه تم اليوم التوقيع على الالية الجديدة لعمل لجنة المياه المشتركة بحيث اصبح من خلال هذه الالية يحق لسلطة المياه تنفيذ كافة مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي دون الحصول على مصادقة لجنة المياه المشتركة كما كان يتم العمل سابقا، فقد كان يتطلب تنفيذ مشاريع البنية التحتية مصادقة اللجنة المشتركة والتي تعطلت منذ سبعة اعوام بسبب اصرار الجانب الاسرائيلي على تقديم مشاريع خاصة بالمستوطنات وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا الامر الذي نجم عنه تعطيل تنفيذ اكثر من 97 مشروع فلسطيني كان مقدما للجنة قبل تعطل اعمالها.

ونص التعديل الجديد على ” منح سلطة المياه حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة” الامر الذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المشاريع العالقة واستقطاب دعم الدول المانحة لتنفيذ المشاريع للمدن والقرى الفلسطينية دون استثناء.

وأوضحت سلطة المياه انه ومن خلال هذا التعديل فانها ستستطيع المضي قدما في خطتها لتطوير قطاع المياه لا سيما إيصال مشاريع المياه للمناطق المهمشة التي تفتقر لخدمة المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز صمود المواطنين لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى تهجيرهم والاستيلاء على اراضيهم بهدف توسعة وإقامة المستوطنات عليها.