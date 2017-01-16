بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

وبحشسب الوكالة الرسمية “وفا”، فإن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عدداً من مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية وقام بمطاردتها وإطلاق النار عليها وضخ مياه صوبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً بإطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.