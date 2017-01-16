بالاسماء: الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة الغربية بينهم قيادات من حركة حماس ونائب

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الإثنين, حملة إعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا بينهم قيادات ونواب وكوادر من حركة حماس في مدينه رام الله.

وقال مكتب نواب الحركة في رام الله إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب عن محافظة رام الله احمد مبارك واعتقلته بعد تخريب وتفتيش منزله ومصادرة الاجهزة الخلوية.

وشملت الحملة اقتحام منزل الأديب الأسير المحرر وليد الهودلي في مدينة البيرة، زوج الأسيرة المحررة عطاف عليان والعبث بمحتوياته وتخريبه وإعتقال الهودلي.

وذكرت مصادر محلية برام الله إن الاحتلال أقتحم منازل كل من الشيخ فلاح ندى والشيخ ابراهيم سبع بالإضافة للأسيرين محمود يوسف البرغوثي وعمر ناهض البرغوثي من بلدة دير غسانه غربي المدينة وقام باعتقالهم.

واعتقلت كل من الاسير المحرر محمد على قرعان، بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، والأسير المحرر شجاع درويش، من بلدة بيرزيت شمالا، والاسير المحرر جهاد منصور كراجة، من بلدة صفا غربي المدينة، ومن بلدة رنتيس اعتقلت الأسير المحرر الاسير المحرر صائب فهمى أبو سليم، و الأسير لؤي نظير، من بلدة كوبر.

وفي بيان له استنكر مركز أحرار لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال بحملته العسكرية في مدن الضفة الغربية ومواصلته الاعتداء على قيادات الشعب الفلسطيني ورموز..

وقال المركز إن الاحتلال اختطف خلال حملته العسكرية منذ بداية العام ما يزيد عن ال180 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية .

وبإعتقال النائب أحمد مبارك يصبح عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال سبعة نواب وهم النائبين مروان البرغوثي وأحمد سعدات بالإضافة للنائب محمد جمال النتشة ونزار رمضان من مدينة الخليل والنائب محمد أبو طير من مدينة القدس والنائب حسن يوسف من مدينة رام الله بالإضافة لوزير واحد وهو المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى السابق .