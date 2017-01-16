اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.05 /الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 4 ساعات مضت أقتصاد 127 زيارة إقـــرا أيـضـا ... مالية حماس: صرف دفعة مالية لموظفي غزة الخميس المقبل 14 دقيقة مضت هيئة تشجيع الاستثمار منحت حوافز لـ14 مشروعا بقيمة استثمارية بلغت 9 مليون دولار وفرت 347 فرصة عمل خلال العام المنصرم 1 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.05 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-16 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest