قرغيستان: 34 قتيلاً بتحطم طائرة تركية فوق مساكن

انقرة/PNN- قتل 34 شخصاً على الأقل بينهم ستة أطفال اليوم، الاثنين، في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن بالقرب من مطار بشكيك في قرغيزستان.

وقالت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة فرانس برس أن عدد القتلى ارتفع إلى 32، بعد حصيلتين أوليتين أشارت الأولى إلى سقوط 15 قتيلا وتحدثت الثانية عن 20 قتيلا. ولفتت مصادر طبية إلى أن هناك ‘ستة أطفال’ بين الضحايا.

وقال المسؤول في وزارة الحالات الطارئة، محمد سفاروف، ردا على سؤال لإذاعة محلية، إنه ‘تحطمت طائرة شحن تابعة لشركة تركية وآتية من هونغ كونغ إثر اقترابها من مطار ماناس (في بشكيك) بسبب سوء الأحوال الجوية’.

وذكرت إدارة الطيران المدني في قرغيزستان أن طائرة الشحن تشغلها شركة الخطوط الجوية التركية ‘تركيش ايرلاينز’ وكان يفترض أن تهبط في بشكيك في توقف قصير، موضحة أن وجهتها الأخيرة كانت اسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الحالات الطارئة، ايلميرا شيريبوفا، إن 15 منزلا على الأقل دمر.

وذكر مسؤول كبير آخر في الوزارة أن عملية إنقاذ واسعة بدأت.

وقال شاهد عيان لفرانس برس رفض ذكر اسمه ان “الطائرة تحطمت فوق المنازل ما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها”. وأضاف “لم يبق شيئا من المنازل. قتل الناس مع كل (أفراد) عائلاتهم وأولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياما”.

وبحسب وسائل إعلام قرغيزية تحطمت الطائرة قرب بلدة داتشا-سو القريبة من مطار عاصمة هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى. وقد ألغيت الرحلات منه وإليه حتى إشعار آخر.

وتوجه نائب رئيس الوزراء محمد علي ابولغازييف إلى مكان الحادث يرافقه وزيرا الأحوال الطارئة والنقل، بحسب بيان للحكومة.