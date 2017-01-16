سامباولي يكشف مفتاح الفوز القاتل على ريال مدريد

اشبيلية/PNN- أبدى الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لإشبيلية، سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق أمام ريال مدريد بهدفين لهدف مساء أمس الأحد، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في الجولة الـ18 لليجا، وأكد أن هذه النتيجة التي عززت من موقعهم في المركز الثاني ستمنحهم “الطموح” من أجل مواصلة الطريق، إلا أن “الأيام ستقول”إذا كان بإمكانهم “المنافسة على الليجا” أم لا.

وأكد سامباولي عقب اللقاء خلال المؤتمر الصحفي أن “تقديم هذا الأداء أمام منافس بهذا الحجم والذي ظل وقت طويل دون أن يخسر” يجعلهم “يمتلكون الطموح” لمواصلة المسيرة، إلا أن “الوقت هو الذي سيقول” إذا كان بإمكانهم الاستمرار أم لا.

ويرى المدرب اللاتيني أن “مفتاح” الفوز كان “عدم الاستسلام” خلال اللقاء الذي بدأه الفريق “مسيطرا”، ولكنه بعد استقبال الهدف الأول من ركلة جزاء “واصل مساعيه بإيمان أكبر وبشجاعة”، فضلا عن “البدلاء الذين منحوا الفريق حيوية أخرى في الخط الأمامي”، من بينهم المونتنيجري ستيفان يوفيتيتش، صاحب هدف الانتصار.

وعلق قائلا: “خلقنا مشاكل كبيرة لدفاع ريال مدريد وهذا البحث الحثيث مكنّا من الوصول للانتصار في مباراة هامة بالنسبة لنا أمام منافس كبير، وهو ما يجعلنا سعداء”.

وتابع: “هناك طريق نسير خلاله. نحن نحاول، ولكن مواجهتنا لمنافسين من العيار الثقيل سيكون صعبا”، مؤكدًا أنه مر بـ”ثلاثة اختبارات قوية للغاية” أمام الميرينجي و”باستثناء الـ40 دقيقة الأولى” في مباراة ذهاب دور الـ16 في كاس الملك على ملعب “سانتياجو برنابيو”، كان إشبيلية هو الطرف الأفضل و”بطل” المشهد.

وتأتي هذه النتيجة لتضع حدا لمسيرة الميرينجي تحت قيادة زين الدين زيدان دون خسارة والتي توقفت عند 40 مباراة، كما أنها كبدت الفريق خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات.

وبانتصار إشبيلية، اشتعل صراع الصدارة على الليجا بعدما تجمد رصيد الريال عند 40 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام فالنسيا، وبفارق نقطة أمام إشبيلية، وإثنين أمام برشلونة.

المصدر: كووورة.