يوفيتيتش: لا أتخيل ما فعلته في ريال مدريد

اشبيلية/PNN- أعرب المونتينجري ستيفان يوفيتيتش مهاجم إشبيلية، عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الانتصار على ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا، بنتيجة (2-1)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.

وقال يوفيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “أنا سعيد جدًا ولم أتخيل على الإطلاق هذه البداية الجيدة لي، والتي ستكون مفيدة لي كثيرًا، وأريد أن أشكر زملائي في الفريق، على مساعدتهم لي هذه الأيام، وأيضًا الجهاز الفني والجماهير”.

وتابع: “لقد وصلت للفريق الثلاثاء الماضي، والجميع وجه لي التهنئة ولازالت غير واع لما يحدث، وأنا سعيد جدًا، وأشكرهم”.

واختتم مهاجم فيورنتينا ومانشستر سيتي السابق، حديثه بقوله: “أسعى لتقديم أداء جيد مع الفريق، وتقديم أقصى ما لدي من أجل الذهاب بعيدًا على قدر الإمكان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولدينا فريق جيد”.

وانضم يوفيتيتش لصفوف النادي الأندلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك يوفيتيتش منذ قدومه في مباراتين حتى الآن وكلاهما ضد ريال مدريد، الأولى في بطولة الكأس والثانية في الليجا، ونجح في التسجيل في كلا المباراتين.

وبهذا الانتصار يرفع إشبيلية رصيده للنقطة 39 في وصافة جدول الترتيب، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد.