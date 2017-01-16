كريستيانو رونالدو يخرج بإنجاز جديد من كبوة إشبيلية

رونالدو سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء، ليعادل النجم البرتغالي رقم الأسطورة المكسيكي هوجو سانشيز مهاجم ريال مدريد السابق، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء في الدوري الإسباني برصيد 56 هدفًا.

كما رفع رونالدو رصيده إلى 23 هدفًا في 16 مباراة أمام إشبيلية، كأكثر الفرق التي هز شباكها “الدون” مقابل 20 هدفًا في 12 مباراة أمام خيتافي، و18 هدفًا في 26 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، و17 هدفًا في 9 مباريات أمام سيلتا فيجو، و16 هدفًا في 15 مباراة أمام أتلتيك بلباو، و16 هدفًا في 26 مواجهة بالكلاسيكو أمام برشلونة.

يذكر أن النجم البرتغالي سجل 12 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم في المركز الثالث بلائحة هدافي المسابقة خلف ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز 14 هدفًا.