“التعليم العالي” تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام 2017-2018؛ بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات علمية وأدبية مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المنافسه على هذه المنح يتم من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع الحكومة الهنغارية مُدعمةً بالوثائق المطلوبة حتى موعد أقصاه يوم الأحد 5/3/2017، ومن ثم تسليم نسخة من الطلبات الإلكترونية مدعمةً بجميع الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ في مقر الوزارة بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 6/3/2017، مع التنويه إلى أن طلبات طلبة قطاع غزة تُسلم في مركز التعليم المستمر مقابل جامعة الأزهر.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل والتخصصات المتوفرة وشروط المنافسة عليها.

وشددت على ضرورة توفر الجدية عند تقديم الطلبات والتقيّد بالتعليمات والوقت المحدد للتقديم، وأنه لن يقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.