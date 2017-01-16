فتاة مصرية تمنح الأمل للجميع بشكلها المذهل بعد خسارة وزنها الزائد

لفتت سيدة تدعى سلمى سامي جميع الأنظار إليها بعدما وضعت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وبعد خسارة وزنها الزائد، والتحول المذهل الذي حدث لها.

على هذا النحو، ذكرت سلمى في تعليقها على الصورة أنها قامت بعملية جراحية تسمى “تحويل مسار المعدة” فقد خسرت بعد العملية 60 كليو جرام من وزنها الزائد في زمن قدره 6 أشهر.

تعاطف الكثير من كلامها المؤثر فوق الصورة التي أظهرت التحول التي أصبحت عليه، حيث ذكرت العديد من المضايقات التي تعرضت لها من قبل الكثير من الأشخاص في المجتمع أثناء معاناتها من السمنة.

تفاجأت سلمى سامي بعدد الرسائل التي أرسلت إليها من الكثير من الفتيات اللاتي سألنها عن تفاصيل العملية وما النظام الغذائي التي اتبعته بعدها لتخسر كل هذا الوزن.

الجدير بالذكر أن سلمى سامي استضافتها الكثير من القنوات الإعلامية المصرية مثل قناة cbc وقناة ontv لتتحدث بنفسها عن تجربتها، شاهدوا الفرق بأنفسكم في الصور الموجودة أدناه.