شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملتها الجديدة بعنوان: من هالعين…لكل شهر منهديك شهرين

رام الله/PNN- أعلنت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاق حملتها الجديدة بعنوان “ من هالعين…لكل شهر منهديك شهرين “ في الضفة الغربية وقطاع غزة لمشتركي خط النت الجدد على حملة بالتل البيوت أسرار .

و قال مدير عام شركة حضارة السيد رامي قطينة أن حملة “ من هالعين…لكل شهر منهديك شهرين ” تستهدف مشتركي حضارة الجدد على حملة بالتل(البيوت أسرار) . وذلك حرصاً منها على تقديم العروض والخدمات المميزة لهم ،فالعرض الحالي خاص بسرعة 8 ميجا بحيث يدفع المشترك شهرين ويحصل على اشتراك لمدة 6 شهور ،اضافة الى خصم 50% على خدمات شركة حضارة المضافة . مشيرا أنه يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل “حضارة” لكافة المشتركين، مشددا على ان حضارة ستعمل باستمرار على تقديم العروض المميزة على سرعات خدمة الانترنت بأسعار منافسة تناسب المواطن الفلسطيني وبنفس الوقت لمنحه امكانية الاشتراك بالخدمة بأعلى سرعات و أقل تكلفة .

وأكد قطينة أن شركة حضارة تعمل بشكل دؤووب ومتواصل لملامسة احتياجات المشتركين وغير المشتركين على حد سواء،وذلك بعد عمل دراسات مكثفة للسوق الفلسطيني، وبشكل منتظم يتم اطلاق خدمات ومنتجات وعروض وحملات بأقل الأسعار لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الدخول الى العالم الرقمي والانضمام لعائلة حضارة كأكبر شركة انترنت فلسطينية.