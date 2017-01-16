“الإعلام”: يافطات “قادة من أجل أمن إسرائيل” دعوة للتطهير العرقي

رام الله/PNN- اعتبرت وزارة الإعلام إعلانات ما تسمى حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” دعوة علنية للتطهير العرقي، تتجاوزالتحريض اللفظي، وتدعو إلى ممارسة الإرهاب والفتك بأبناء شعبنا.

وأكدت الوزارة أن الإعلانات التي انتشرت في الصحف العبرية وفي الميدان والطرقات اليوم بالتزامن مع مؤتمر باريسالدولي للسلام، والمتضمنة صوراً لعلم فلسطين ورقم هاتف يقدم للمتصلين تسجيلا صوتيًا يقول بالنص:”مرحبًا هلأزعجتك اليافطة؟ نحن أيضاً أزعجتنا، بس أكيد أنها رح تختفي بعد أيام، بس إذا بنظل ساكتين أكيد إحنا رح نختفيوالفلسطينيين رح يصيروا أغلبية، لازم ننفصل عن الفلسطينيين الآن، لأن إسرائيل ستصبح أقل أمناً وأقل يهودية،يجب أن ننفصل الآن”. تدلل على درجة التطرف التي وصل إليها المجتمع الإسرائيلي، وبخاصة أن الرد الآلييسمع بصوت مسؤولين كبار في أجهزة جيش الاحتلال والشرطة من بينهم عامي أيلون رئيس الشاباك السابق،وداني ياتوم رئيس الموساد السابق، ومفتش الشرطة السابق وغيرهم.

ودعت مجلس الأمن الدولي، وسائر المنظمات والتشكيلات الدولية إلى اعتبار حركة ما تسمى””قادة منأجل أمن إسرائيل” إطارًا إرهابيًا يدعو علانية إلى شن عدوان وسفك دم أبناء شعبنا، والتأسيس لثقافة التطهيرالعرقي والتهجير، ونثر بذور الحقد والكراهية.

وحثت الوزارة أبناء شعبنا على توثيق الإعلانات والصور والتسجيلات الهاتفية، لتكون أحد الأدلة الدامغة على تورط قادةالاحتلال في التحريض على شعبنا، تمهيدًا لمقاضاتهم في المحكمة الجنائية الدولية على إرهابهم ودعوتهم الصريحة للتطهير العرقي.